Un Ortona tenace si aggiudica la finale play-off con un gol di Pompilio ai supplementari

ORTONA - L'Ortona mette ancora in pratica la sua qualità migliore, la tenacia, aggiudicandosi la finale play-off del girone C del campionato di Promozione contro il Miglianico; il 2-2 maturato dopo i tempi supplementari premia i gialloverdi in virtù del miglior piazzamento nella regular season.

Il modo in cui, al Comunale di Ortona, è arrivato questo 2-2 racconta la forza della squadra di mister Savini, che sa dove vuole arrivare e per raggiungere l'obiettivo è disposta a correre fino all'ultima goccia di sudore. Come già è capitato nella semifinale contro il San Salvo, i gialloverdi hanno sofferto non poco, stavolta sono passati anche in svantaggio, nel corso del primo tempo.

La rete ospite non ha demoralizzato gli ortonesi, che, dopo alcuni tentativi falliti, al 20° della ripresa, hanno pareggiato i conti con Martelli, il quale, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, in mischia, in area, si è fatto trovare pronto bucando la rete avversaria.

L'1-1 al termine dei 90 minuti di gioco ha portato la sfida all'extra-time, che i padroni di casa avevano già affrontato una settimana fa. Anche la maggior preparazione a disputare i supplementari - il Miglianico in semifinale aveva risolto la pratica già nei tempi regolamentari - ha inciso; i gialloverdi, infatti, sapevano che, nonostante la stanchezza, l'occasione per colpire sarebbe arrivata. Abile a coglierla è stato Stefano Pompilio, che al 9° del 2° tempo supplementare, su lancio dalla destra di Ligocki, dopo uno stop a seguire ha battuto l'estremo difensore ospite. La rete di Pompilio ha blindato a doppia mandata la qualificazione rendendo inutile ai fini del passaggio del turno il 2-2 del Miglianico arrivato nel finale.

L'Ortona con tenacia è arrivato dunque all'ultima tappa del cammino che porta al campionato di Eccellenza, ci sarà ora da affrontare un triangolare contro Montorio '88 e Fontanelle. I play-off hanno detto come i gialloverdi vogliano a tutti i costi il massimo risultato, gli avversari sono avvisati.