"Che genere di imprenditoria?" lunedì il convegno sui finanziamenti alle imprese

L’imprenditoria non ha genere, proprio su questo tema si insisterà durante il convegno di lunedì 30 maggio, alle ore 15:30, nella Sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti-Pescara. Focus sul fondo “impresa donna” e le sue specifiche, ma all’appuntamento si parlerà in generale anche di tutti gli altri finanziamenti a fondo perduto o a tasso 0 per le startup e le imprese.

Tanti gli interventi di specialisti e imprenditori, a partire dall’introduzione di Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Chieti Pescara e Luciana Ferrone, presidente Comitato Imprenditoria Femminile Chieti Pescara. A seguire daranno il loro contributo: Alessandro Costa, Consigliere di Legazione Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI,

Federica Garbolino, responsabile Direzione Mercato e Servizi Invitalia e referente Imprenditorialità Femminile, Massimo Calzoni, coordinatore di promozione e orientamento Invitalia, Gabriele D’Alicandro, Invitalia, Brunella Biccari, Invitalia, Francesco Tilli, Responsabile relazioni istituzionali SIMEST, Germano De Sanctis, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,Alessandro Toschi, Consulente Fintech, Antonio Paradiso, commercialista revisore legale, Walter D’Amario, docente di Digital Marketing presso l’Università “ G. D’annunzio” di Chieti-Pescara. Per iscriversi all’evento si può seguire questo link .

Il convegno è organizzato dalla Camera di commercio di Chieti-Pescara in collaborazione con lo Studio Paradiso di San Salvo.