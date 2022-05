Ortona, Regione Abruzzo presenta corso di formazione per operatore meccanico

ORTONA - La Regione Abruzzo fa sapere che sono dieci i nuovi percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) riservati ai giovani che non vogliono proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo in forma tradizionale.

Tali percorsi formativi sono in grado di fornire loro le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e saranno finanziati con risorse ministeriali, per un ammontare di circa 2 milioni di euro.

I dieci percorsi scelti interessano i settori dell'alimentazione, della meccanica e del benessere con i servizi di trattamento estetico. Nello specifico, nella provincia di Chieti, ce n'è uno solo e riguarda Ortona, con qualifica di Operatore meccanico.

Per coloro che fossero interessati agli altri percorsi formativi, è possibile consultare il sito regionale.

"È importante ricordare - precisa la nota - che i percorsi Iefp sono rivolti ai giovani che, terminato il corso di studi di scuola secondaria di primo grado, non hanno intenzione di proseguire il percorso scolastico. Il ministero del Lavoro e le Regioni offrono queste opportunità, completamente gratuite, che permettono di completare l'obbligo formativo previsto dalla legge di riforma sulla scuola. Al termine del percorso triennale, i giovani che superano l'esame finale, conseguono l'attestato di qualifica primo passaggio per acquisire successivamente l'abilitazione professionale".