Ortona, lunedì la viceministra Bellanova conclude la tavola rotonda su Pnrr e Zes

ORTONA - La viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova (Italia Viva), comincerà il tour abruzzese a Ortona, al Palazzo Corvo in corso Matteotti, a conclusione della tavola rotonda su Pnrr e Zes, promosso dal deputato abruzzese Camillo D'Alessandro, vice presidente della commissione Lavoro.

Alla tavola rotonda, oltre ai saluti del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, e del presidente della Provincia, Francesco Menna, interverranno Lorenzo Alessi, coordinatore supporto Zes dell'agenzia per la Coesione territoriale; Pier Camillo Falasca, consigliere economico del ministro per il Sud; Mauro Miccio, commissario Zes Abruzzo; Vincenzo Garafolo, presidente Autorità sistema portuale del mare Adriatico centrale. Parteciperanno pure i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria.

"L'obiettivo - spiega in una nota D'Alessandro (Iv) - è fare il punto della situazione su Zes e Pnrr per Comuni e imprese. Dobbiamo aiutare il sistema Abruzzo a cogliere fino in fondo le occasioni irripetibili che si stanno profilando. Porto sul territorio gli interlocutori istituzionali, gli snodi ministeriali, ogni contatto da mettere a disposizione".

"Nelle competizioni elettorali che ci sono state - conclude il deputato di Italia Viva - abbiamo dato vita a liste aperte ai civici, che hanno ottenuto risultati anche a due cifre. Ovunque abbiamo eletto ed eleggeremo ai Comuni di L'Aquila, Ortona e San Salvo".