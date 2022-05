Sciopero nazionale a Roma, presente anche la Cisl scuola Abruzzo-Molise (VIDEO)

PESCARA - Il sindacato Cisl scuola AbruzzoMolise fa sapere che le lavoratrici e i lavoratori della scuola sono oggi in piazza Santi Apostoli di Roma, alla manifestazione generale, per rivedicare il diritto a un contratto con incrementi retributivi adeguati, formazione, progressioni, stabilità per i precari, investimenti seri e non al taglio delle cattedre (VIDEO).