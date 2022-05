La Serie A di Beach Soccer dal 2 al 5 giugno fa tappa a Pescara, la Vastese rappresenterà l’Abruzzo

PESCARA - Dal 2 al 5 giugno Pescara ospiterà la prima tappa della nuova stagione della Serie A di Beach Soccer, che vedrà protagonista anche la Vastese. Ad aprire la quattro giorni sarà la Supercoppa di Lega tra Pisa e Catania, prevista giovedì 2 alle ore 18:00, poi dal 3 saranno in programma quattro partite al giorno per un totale di 12 gare.

L'evento dell'Arena di Pescara avrà un'importante copertura televisiva, infatti Sky Sport trasmetterà in diretta il match di Supercoppa e le sintesi di due match di cartello di ogni tappa, in questo caso la sfida della Vastese contro il Bologna (venerdì 3 giugno, ore 18:30) e Milano-Cagliari (3 giugno, ore 17:15). Le altre sfide potranno essere visibili in streaming su Eleven con il canale ufficiale LND, che manderà in onda due match al giorno.

Non solo tv perché sarà possibile seguire l'evento anche su Radio Kiss Kiss, con promo, collegamenti e servizi dedicati alle tappe e ai suoi protagonisti. Rinnovata inoltre la partnership con i quotidiani sportivi Corriere dello Sport e Tuttosport con due pubblicazioni per tappa con pagine publiredazionali.

La manifestazione è stato presentata allo stabilimento balneare Panta Rei, alla presenza dei vertici del Comitato regionale della LND e delle istituzioni, Regione Abruzzo e Comune di Pescara. A prendere per primo la parola Ezio Memmo, numero uno della LND Abruzzo: «Pescara aveva riscosso già un grande successo anni fa, per questo ci siamo rimessi in moto facendo lavoro di squadra con le istituzioni per riportare qui il grande Beach Soccer. Devo ringraziare tutti per aver portato questa tappa a Pescara».

Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, accanto all’assessore Guido Quintino Liris, ha ricordato quanto la Regione Abruzzo creda nello sport: «Superato il momento critico del Covid, la Regione si sta caratterizzando come madrina dei grandi eventi sportivi per portare indotto sociale, economico e turistico di cui i territori hanno estremamente bisogno. Pescara è una città effervescente nell’ambito sportivo. Si stanno moltiplicando le attività sul territorio, tanta era la fame di sport e vita che questo territorio aveva».

Gli ha fatto seguito Liris: «La collaborazione con il Comitato regionale e il presidente Memmo si sta rinforzando perché le loro iniziative sono tutte di qualità. E noi scegliamo di finanziare eventi in base a questo principio: sarà sempre più così, a vantaggio dei territori che saranno bravi a portare eventi che rafforzeranno il brand Abruzzo e lo esporteranno fuori dai confini regionali».

A rappresentare il Comune di Pescara il sindaco Carlo Masci e l’assessore allo Sport Patrizia Martelli: «Un campionato del genere non poteva non toccare l’Abruzzo, e Pescara, città che sta ripartendo benissimo dopo il Covid. Pullula di manifestazioni sportive, siamo la città dei giovani e dello sport. La nostra bellissima spiaggia ha visto nascere in Abruzzo il beach soccer, siamo cresciuti giocando a calcio in spiaggia tanti anni fa, prima che questo diventasse uno sport a livello federale».

Collegato in video call il coordinatore nazionale del Beach Soccer per la Lega Nazionale Dilettanti, Roberto Desini: «Grazie al Comitato regionale abruzzese e alle istituzioni torniamo in Abruzzo e iniziamo la stagione col botto, assegnando il primo titolo, la Supercoppa tra Pisa, campione d’Italia 2021 e Catania, vincitore della Coppa Italia 2021. Una gara di altissimo livello tecnico con due squadre che, il giorno dopo, partiranno per andare in Portogallo a giocarsi la Champions del Beach Soccer. E poi c’è la Vastese, che rappresenta l’Abruzzo. Mi auguro che questo sia l’inizio di una collaborazione tra il Comitato regionale e il Dipartimento nazionale di Beach Soccer. So che si lavora ad un campionato regionale e questo ci rende felici, è quello che vogliamo».

Conclusioni affidate alla responsabile della disciplina per il Comitato regionale, Flavia Antonacci: «L’idea è nata un anno fa con il coordinatore Desini per dare spinta al Beach Soccer in Abruzzo con un evento straordinario. L’Abruzzo potenzialmente, con la sua costa meravigliosa e i suoi arenili, è perfetta per la pratica di questa disciplina: stiamo lavorando per creare contatti con società locali per far conoscere la cultura di questo sport e far partire dei tornei regionali, giovanili, maschili e femminili. Speriamo di riuscire nel nostro intento. Avremo anche iniziative collaterali: la mattina di venerdì 3 giugno un mini torneo di Beach Soccer femminile con le scuole superiori pescaresi e sabato sera, vicino all’arena, promuoveremo invece gli Esport, l’altra disciplina emergente su cui la LND Abruzzo sta puntando».