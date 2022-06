Michele Bravi in concerto a Ortona

ORTONA - Michele Bravi, il giovane cantautore in gara a Sanremo edizione 2022, annuncia le date della tournée estiva "Zodiaco Tour". E comincia proprio da Ortona. Sarà infatti nel comune abruzzese, unica data in regione, sabato 23 luglio in piazza del Teatro Tosti.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e dalle ore 11 di lunedì 6 giugno nelle rivendite autorizzate.