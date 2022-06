Pescara, Fai Cisl celebra a Elice la giornata mondiale per l’Ambiente

PESCARA - In vista della giornata mondiale per l'Ambiente, domenica 5 giugno, torna la campagna ecologica "Fai Bella l'Italia", realizzata da Fai-Cisl, il sindacato agroalimentare e ambientale. L'edizione, giunta al quarto anno, vede la federazione tornare a riqualificare in tutt'Italia spiagge, parchi, sentieri, fiumi per sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni verso la salvaguardia del territorio.

"In Abruzzo e in Molise saremo ad Elice (Pescara) per la bonifica del mattatoio comunale", afferma Franco Pescara, segretario della Fai Cisl AbruzzoMolise.

Sindacalisti e lavoratori, studenti e famiglie, volontari del terzo settore, sabato dalle ore 10 saranno impegnati nella pulizia del mattatoio a Elice per il recupero di uno spazio da restituire alle famiglie e alla collettività.

"L'iniziativa promossa insieme con la fondazione Fai Cisl Studi e ricerche e a Terra Viva, l'associazione dei liberi produttori agricoli, - continua la nota - rappresenta l'impegno civile che integra il lavoro quotidiano del sindacato al fianco di tutte le categorie protagoniste nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nel rilancio dei territori marginalizzati e nel contrasto allo spopolamento e alla desertificazione".

Las Fai Cisl ringrazia il sindaco, Gianfranco De Massis, e la Proloco per la collaborazione nella realizzazione della manifestazione. "E' un appuntamento importante per tutti, - conclude Franco Pescara, segretario generale Fai Cisl - una buona pratica di partecipazione che ci sensibilizza verso i tanti bisogni emergenti, in cui possano realizzarsi la centralità della persona, la dignità del lavoro e un rinnovato armonioso rapporto tra uomo e ambiente".