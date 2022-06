Gestione Covid, Giuseppe Torzi nominato Cavaliere della Repubblica

CHIETI - Per aver gestito con dedizione e con grande professionalità l'emergenza pandemica in questi due anni il dott. Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo, è stato nominato Cavaliere della Repubblica. La cerimonia di consegna dell'attestato, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è avvenuto questa mattina in occasione del 76° anniversario della Repubblica Italiana nel salone di rappresentanza della Prefettura di Chieti.

La consegna è avvenuta dalle mani del prefetto Armando Forgione, alla presenza del direttore generale della Asl 02 Abruzzo Thomas Schael e dell'assessore alla Salute Nicola Della Gatta, in rappresentanza del Comune della Città del Vasto. Il prefetto Forgione, uscendo dal rigido protocollo, ha ringraziato pubblicamente il dott. Torzi per il lavoro svolto evidenziando come la Provincia di Chieti nella gestione del Covid 19 si è distinta a livello nazionale per essere stato il primo ente ad aver mappato con la Asl i contatti positivi facendo un ottimo lavoro di squadra.