Respinta al mittente la riprogrammazione delle volumetrie delle discariche di Cupello e Lanciano

L'AQUILA - Torna in seconda commissione il provvedimento che contiene la riprogrammazione delle volumetrie delle discariche di Cupello e Lanciano. "Un passo indietro voluto dalle opposizioni e da una parte della stessa maggioranza", lo comunica il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Francesco Taglieri.

"Il provvedimento arrivato in Aula era inaccettabile, spiega la nota. Proprio mentre il mondo punta al green e all'economia circolare e l'assessore Campitelli fa propaganda sul futuro verde della regione, in Abruzzo si punta ad ampliare la volumetria di discariche che già sono al massimo della capienza e che insistono in un territorio a vocazione agricola in cui si coltivano prodotti Dop e marchi di pregio della produzione vinicola abruzzese".

"Il progetto dell'ampliamento della discarica di Cerratina (Chieti) è inoltre già stato bocciato dal Comune di Lanciano nel giugno 2020, nonché da decine di aziende del territorio che chiedono da anni a gran voce la bonifica del terreno e non centro di una riprogrammazione che trasformerebbe la zona nella pattumiera d'Abruzzo. Il deposito di Cerratina, per esempio, è in esaurimento: rimangono circa 140 mila metri cubi di capacità per servire circa 68 comuni del territorio. E' impensabile, quindi - continua Taglieri - apportare un ampliamento della volumetria, ma nonostante l'evidenza dei numeri la Regione a trazione Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia vuole smaltire 470 mila metri cubi nella discarica di Cerratina di Lanciano, a fronte di una disponibilità reale di 140 mila; e 227 mila metri cubi in quella di Civeta a Cupello, nonostante la disponibilità reale sia di settemila".

"Stiamo esasperando un intero territorio - incalza Taglieri - basti pensare che la discarica di Cerratina ha subito, dal 2012 al 2017, ben tre aumenti di volumetria, in una zona che è già stata pesantemente sfruttata per via della quasi confinante discarica di Serre, di siti da bonificare e colpita da più ordinanze che vietano il prelievo di acqua per via di inquinanti nella falda.

Alla luce di questi dati quello che mette più in luce il pressappochismo e l'incapacità di gestione del centrodestra - continua l'esponente M5s - è che il piano regionale attuale sembra basato su una fotografia delle discariche ferma, addirittura, al 2015 che riporta per Cerratina una disponibilità di 368 mila e 300 metri cubi, un dato ben lontano dalla realtà del 2022.



Un discorso a parte va fatto per l'utilizzo delle acque visto che tuttora sono vigenti le ordinanze dei Comuni di Lanciano e di Mozzagrogna che vietano l'utilizzo delle acque dei pozzi per uso industriale, igienico e per le aree verdi a causa delle falde acquifere inquinate. Bisogna immediatamente cambiare rotta", conclude la nota".