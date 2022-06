Week-end dove? Il Borgo fantasma di Buonanotte

CHIETI - Week-end Dove? è la rubrica di Zonalocale che ti consiglia un luogo da visitare per una giornata in famiglia e tra amici. Borghi, chiese, castelli, paesaggi naturali. Cosa ti consiglieremo in questa puntata per trascorrere un 2 week end diverso?

Buonanotte è un borgo che si trova nel territorio comunale di Montebello sul Sangro, in provincia di Chieti. Il comune è situato sull’appennino abruzzese, nell’area della Val di Sangro. Qui vivono circa 80 abitanti. Il nome del borgo affonda le sue radici in una leggenda medievale, secondo cui il feudatario locale venne sconfitto nel corso di una battaglia e come pegno dovette cedere tutte le donne del villaggio ai vincitori per una notte: per questi ultimi fu una “buonanotte”, mentre per i perdenti il contrario.

All'interno del borgo, troverai diverse abitazioni abbandonate prima di una frana, e avrai l'occasione di visitare l'esposizione "Buonanotte Contemporanea".

Per arrivarci, percorri l’autostrada A14/E55, in direzione di Pescara, fino all’uscita Val di Sangro. A seguire, percorri la Strada Provinciale 135, attraversa Pennadomo, e parcheggia nelle vicinanze di Corso Italia, nel cuore del comune di Montebello sul Sangro. Prosegui a piedi per qualche chilometro per raggiungere la parte abbandonata della località. Con grande probabilità, quando visiterai Buonanotte, sentirai il suono di una radio sempre accesa provenire da una casa vuota del borgo. Teoricamente, non c’è nessun orecchio che la ascolta… teoricamente. Buona visita!

Questo articolo è scritto in collaborazione con viaggiando-italia.it. Foto di Roberto De Ficis per Viaggiando Italia.