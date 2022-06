Chieti, premio annuale ai comandanti di stazione carabinieri

CHIETI - In occasione del 208esimo anno della fondazione dell'Arma dei carabinieri, sono stati oggi premiati a Chieti diversi rappresentanti delle forze dell'ordine della nostra zona.

Encomio al luogotenente Michele Cefaratti, comandante della stazione carabinieri di Fossacesia, "attento custode dei delicati equilibri che interessano il territorio di competenza, vicino ai bisogni della gente e baluardo di sicurezza della sua comunità".

Encomio solenne al maresciallo Antonio Verì, effettivo alla stazione dei carabinieri di Ortona per "chiaro esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere".

Encomio semplice concesso ai brigadieri Vincenzo Buonfiglio e Domenico Schena, addetti all’aliquota operativa del Norm della compagnia di Vasto, per "elevata professionalità, perseverante impegno e lodevole dedizione".

Infine, encomio al maresciallo Giuseppe Invelito, addetto alla stazione dei carabinieri di Villa Santa Maria per aver condotto "complesse indagini che hanno portato all'arresto di un criminale e al sequestro di droga per un valore di oltre un milione di euro"