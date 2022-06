L’Impavida/Francavilla/Pescara3 domani all’esordio nelle Finali Nazionali Under 15 di pallavolo

ORTONA - Tutto pronto (e tutti pronti) per le Finali Nazionali Under 15 che si terranno a Campobasso. Presenti per l'Abruzzo i giovani della Impavida/Francavilla/Pescara3 che debutteranno domani, martedì 7 giugno, alle ore 9.00 contro i pari età della Sir Safety Perugia.

La formula delle Finali Nazionali prevede la partecipazione complessiva di un totale di 28 squadre e la suddivisione di ciascuna Finale Nazionale in due fasi a cui vi si accede in base ad un ranking quantitativo relativo alle stagioni 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, come di seguito riportato.

Ad una prima fase, denominata di "Qualificazione", parteciperanno 16 squadre così suddivise: 9 squadre prime classificate delle regioni dal 13° al 21° posto della classifica delle 21 regioni in base al Ranking; 6 squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 6° posto della classifica delle 21 regioni in base Ranking; una squadra terza classificata della regione al 1° posto della classifica in base al ranking.

Le 16 squadre verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si disputeranno con la formula del girone all'italiana con gare di sola andata. Al termine della Fase di "Qualificazione" le quattro squadre prime classificate dei 4 gironi si qualificheranno per la fase finale.

L'Impavida/Francavilla/Pescara3 è stata inserita nel girone B insieme a Sir Safety Perugia, Isernia e Pallavolo Padova. Ad affrontare quest'avventura saranno: Giani Andrea, Valente Mattia, Capanna Enea, Carusi Marco, Baldassarre Stefano, Paolini Filippo, Pietrangelo Giovanni, Giffi Andrea, Di Loreto Andrea, Seccia Alessandro, Pasquini Lorenzo, Di Rita Daniel, Iannucci Adriano, guidati dai coach Scarponi Denis e La sorda Matteo e dal dirigente accompagnatore Valente Alberto.

Questo il programma delle gare dell'Impavida/Francavilla/Pescara3:

7 giugno

Ore 9.00 Impavida/Francavilla/Pescara3-Sir Safety Perugia

Ore 18.00 Pallavolo Isernia-Impavida/Francavilla/Pescara3

8 giugno

ore 11.00 Pallavolo Padova-Impavida/Francavilla/Pescara3