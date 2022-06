L’Ortona nel segno del 3: la prima squadra batte il Fontanelle, l’Under 15 vince il titolo

ORTONA - Domenica calcistica da sogno ieri a Ortona. Il club gialloverde tra prima squadra e selezione Under 15 ha conosciuto una doppia grande gioia.

La formazione di mister Savini, nella sua prima gara del triangolare valido per la promozione in Eccellenza, ha battuto 3-1 il Fontanelle. Gli ortonesi hanno subito preso in mano la partita andando in gol con Di Donato, ma prima dell'intervallo gli ospiti hanno complicato i piani dell'Ortona trovando l'1-1.

Il secondo tempo si è mantenuto su una situazione di equilibrio, anche se i gialloverdi hanno accumulato occasioni, fino al momento decisivo del match, alla mezz'ora infatti Di Donato ha riportato avanti i suoi festeggiando con una doppietta il ritorno al gol dopo l'infortunio che lo ha tenuto per qualche settimana ai box. Prima del triplice fischio è arrivato anche il tris di Ndiaye, che dopo la regular season era ancora a secco.

Con questo successo l'Ortona acquisisce ancora più autostima, virtù che non dovrà mancare domenica prossima, nella sfida decisiva contro il Montorio. I ragazzi di Savini dovranno solo vincere per centrare l'obiettivo a lungo inseguito in questa stagione e già sfiorato durante il campionato, nella lotta serrata con il Fossacesia.

Nel frattempo, è arrivata un'altra grandissima soddisfazione dal settore giovanile. L'Under 15 infatti ha conquistato il titolo battendo 3-0 i pari età del Francavilla nella finale del campionato Giovanissimi provinciali. Rocco Ranalli, Giammarco Giardinelli e Loris D'Alessandro gli autori del tris che ha regalato al club del presidente Rocco Iurisci un trionfo più che meritato.

La squadra allenata da Marino Romano ha chiuso la prima fase in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio sulla seconda e una difesa invidiabile, solo 6 i gol subiti in 12 partite. Si è ripetuta nella seconda fase, arrivando al traguardo a pari punti con il Sambuceto, battuto poi 2-1 nello spareggio. Il netto successo nella finale di ieri non ha fatto altro che confermare la superiorità dei giovani gialloverdi.

Un Ortona Calcio scatenato, nel segno del 3.