Pescara, la cultura in Abruzzo viaggia gratis in tasca o sotto l’ombrellone

PESCARA – Nasce "Libri Liberi in Abruzzo", l'ultima iniziativa promossa dall'assessorato alla Cultura della Regione in vista dell'estate. L'obiettivo è promuovere la lettura dei libri avendo la possibilità di scaricare sul proprio computer, smartphone e altro device un libro in formato elettronico in modo da poterlo leggere in assoluta libertà e senza assilli di riconsegna.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con gli operatori turistici della regione: proprietari di stabilimenti balneari, di hotel, di residence turistici, di B&B e di appartamenti vacanze che sono chiamati ad affiggere all'interno delle proprie strutture turistiche manifesti messi a disposizione dalla Regione dai quali è possibile, inquadrando il QR code collocato sulla copertina di ciascun libro, scaricare il testo in formato digitale. In sostanza, l'utente ha a disposizione, in forma gratuita, una grande biblioteca digitale dalla quale "prelevare", a suo piacimento, libri o altro materiale di consultazione o ascolto.

Nella biblioteca ci sono anche audiolibri e brani musicali fuori diritti.

Tutto il materiale messo a disposizione - fa sapere la Regione in una nota - è diviso in 8 sezioni per i libri e due sezioni per quello musicale: scrittura delle donne, libri per bambini e ragazzi, classici italiani e dal mondo, poesie, teatro, letteratura verista e fantastica; la sezione musicale è popolata dalla musica classica e dall'opera. Nel vasto panorama libraio messo a disposizione, gli organizzatori del servizio hanno voluto facilitare il processo di ricerca segnalando alcuni audiolibri e organizzando una sezione di racconti brevi in cui è indicato il tempo di lettura.

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Liber Liber, l'organizzazione di volontariato che da anni è impegnata a favorire l'incontro tra la tecnologia e la produzione in campo umanistico e culturale, conclude la nota.