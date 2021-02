In Abruzzo 276 nuovi contagi, ricoveri stabili (+2)

Sono 276 i nuovi casi di contagio al coronavirus in Abruzzo con una diminuzione di 17 unità nel computo totale delle persone attualmente positive che da circa un mese si aggira sopra alle 10mila unità (oggi 10226). Nei ricoveri ci sono da aggiungere un paziente in più in area intensiva e non un altro in area non intensiva.

La situazione resta delicata in alcune zone, come quella pescarese e in alcuni Comuni della provincia chietina per i quali il presidente regionale ha disposto la fascia rossa a partire dalla mezzanotte di oggi [LEGGI]; particolarmente monitorata anche la situazione di Chieti dove l'ospedale è saturo [LEGGI].

Per quanto riguarda le località de Vastese, sono 11 i positivi accertati dal drive in effettuato a Fresagrandinaria nei giorni scorsi.

Il bollettino regionale

Sono complessivamente 44464 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 276 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni). Il totale risulta inferiore di 1 unità, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 58, di cui 6 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 44 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1498 (di età compresa tra 57 e 94 anni, 9 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell'Aquila). Del totale odierno 1 caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32740 dimessi/guariti (+282 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10226 (-17 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 640431 tamponi molecolari (+3669 rispetto a ieri) e 88453 test antigenici (+2770 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.2%.

453 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 48 (+1 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9725 (-19 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 12351 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+41 rispetto a ieri), 10337 in provincia di Chieti (+141), 9864 in provincia di Pescara (+37), 11343 in provincia di Teramo (+33), 372 fuori regione (+1) e 197 (+22) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.