Linea veloce Pescara-Roma, Marsilio "Se perdiamo questo treno, in Abruzzo non passerà più"

Ad aprile 2021 la notizia che nel recovery plan per l’Italia erano stati inseriti fondi destinati alla costruzione della linea ferroviaria Pescara-Roma, poi il silenzio per i mesi successivi. Ieri il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha incontrato in videoconferenza il responsabile del progetto, Vincenzo Macello insieme con RFI e ha chiesto di organizzare a stretto giro un nuovo incontro che comprenda anche i sindaci delle località interessate alla tratta Chieti-Pescara e ai due lotti inseriti nel PNRR, Interporto d’Abruzzo-Manoppello e Manoppello-Scafa.

“La Regione Abruzzo si fa carico di svolgere un ruolo di mediazione e sintesi” ha specificato il presidente Marsilio “nello stesso tempo però raccomando prudenza nel sostenere proposte che siano attuabili e vantaggiose, senza che vengano moltiplicati i costi e i tempi di realizzazione. Non possiamo correre il rischio di produrre ritardi e incertezze che possano rendere questo investimento incompatibile con i tempi del PNRR, facendo così dirottare i fondi destinati all’Abruzzo verso altre regioni più competitive, su progetti che mostrano maggiore condivisione e minori difficoltà progettuale. Dobbiamo fare squadra e puntare all’obiettivo principale che rimane quello di un treno che da Pescara a Roma ci impieghi meno di due ore, rendendo l’Abruzzo appetibile […] Con una metafora potremmo dire che se perdiamo questo treno, in Abruzzo il treno non passerà più”.

È di pochi minuti fa, tra l'altro, l'invito del sindaco di Chieti Diego Ferrara e del presidente del Consiglio comunale, Luigi Febo, a rendere Chieti la sede ufficiale del tavolo di discussione del progetto "Questo ci consentirebbe di assolvere alla funzione di intermediazione e sinergia che si addice alla principale città capoluogo di provincia interessata dagli interventi, nonché di dare centralità a un dialogo che dovrà necessariamente nascere intorno al progetto, proprio per la sua importanza vitale”, hanno spiegato Febo e Ferrara.