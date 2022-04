Ortona, altro grande risultato del settore giovanile: 1° posto nei Giovanissimi provinciali

ORTONA - Ortona quest'anno sta vivendo una stagione calcistica memorabile. Non c'è solo la prima squadra, in piena lotta per il 1° posto nel girone C di Promozione, a far sognare la città, anche il settore giovanile sta ottenendo risultati molto importanti, a conferma della bontà del lavoro della società diretta dal presidente Rocco Iurisci.

Dopo l'impresa dell'Under 19, che è riuscita a strappare l'accesso alle fasi finali del campionato Juniores regionali, ieri ha fatto festa l'Under 15 per aver chiuso davanti a tutti il girone Chieti del campionato Giovanissimi provinciali. Con il successo per 2-0, firmato Ranalli e Smigliani, a Francavilla, la squadra di mister Marino Romano ha terminato la prima fase con 29 punti, 6 in più della 2ª in classifica, 36 gol fatti, 2° miglior attacco, e soli 6 subiti, per distacco la miglior difesa.

In attesa della seconda fase, il club gialloverde ha manifestato tutta la propria soddisfazione estedendo i complimenti, oltre che alla squadra e al tecnico, anche al responsabile del settore giovanile Rocco Majo, al dirigente accompagnatore Daniel Tenaglia e al collaboratore Antonio Tacconelli.

Proprio il prof. Rocco Majo, responsabile del settore giovanile, qualche settimana fa aveva parlato soprattutto di «crescita individuale di ogni singolo giocatore», segno di come la società lavori per dare un grande futuro ai propri ragazzi; i risultati in questo senso sono confortanti.

All'appello ora manca l'Under 17, che a 6 giornate dal termine del campionato Allievi provinciali è 4ª in classifica, con appena 4 punti di ritardo dal 1° posto.